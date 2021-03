Compos probables : Paris Saint-Germain - FC Barcelone

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se retrouvent au Parc des Princes cette fois, après s'être quitté sur un score de 1-4 en faveur des Parisiens au Camp Nou lors du match aller au mois de février.

Le PSG le sait, malgré l'avantage, il ne faudra pas pour autant se relâcher face à un Barça qui reste sur une bonne série dans ses autres compétitions depuis la déroute du match aller.

Pour ce match, Mauricio Pochettino sera à nouveau privé de sa star brésilienne, Neymar Junior. Annoncé de retour pendant un temps, le PSG a annoncé mardi matin que le numéro 10 ne serait finalement pas prêt à temps.

Le PSG sera aussi privé de Moise Kean, en isolement pour cause de Covid-19. En revanche, Angel di María est de retour et devrait prendre sa place dans le onze parisien, qui devrait être similaire à celui du match aller.

Il y aura du changement à Barcelone par rapport au match aller. Ronald Koeman a changé de système lors des dernières semaines, et pourrait utiliser son nouveau 3-5-2, en alignant Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Oscar Mingueza en défense, et Dest et Jordi Alba dans les couleurs.

Gérard Piqué et Ronald Araujo sont forfaits. Ce système a relayé Antoine Griezmann sur le banc lors des dernières rencontres, et le Français pourrait à nouveau être sacrifié à Paris ce mercredi.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Paris Saint-Germain : Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye, Verratti; Di María, Icardi, Mbappé

FC Barcelone : Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Mingueza, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Busquets; Dembélé, Messi

Stade : Parc des Princes

Heure : 21h00 (20h GMT)