Connexion Sancho-Achraf pour le deuxième but de Dortmund

Depuis la reprise de Bundesliga, Jadon Sancho n'a pas encore été titulaire. Julian Brandt occupait le couloir habituel du joueur allemand lors des deux derniers matches.

Cependant, Jadon Sancho est entré en jeu en seconde période contre Wolfsburg, et le joueur anglais a fait beaucoup de bien à un BVB qui n'était pas serein en seconde période.

D'ailleurs, c'est de ses pieds que vient la passe décisive du second but de Dortmund. À la 78e minute du match, Sancho partait en contre-attaque et entrait dans la surface.

Dans la surface, Sancho décale au parfait moment pour pour Achraf Hakimi dans la surface, qui conclut d'un tir croisé du pied droit dans la surface. Deux buts des deux latéraux pour le BVB ce samedi.