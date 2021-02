Conte compare Lukaku à un joueur de football américain

Romelu Lukaku forme avec Lautaro Martinez un duo redoutable, un duo qui tente de porter l'Inter Milan vers le titre de champion d'Italie. Le Belge est particulièrement en forme cette saison.

Auteur de 23 buts et 30 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le Belge se bat aussi pour le titre de meilleur buteur de Serie A. Pour le 'Corriere della Sera', Antonio Conte a encensé son buteur.

"C'est trop simple de dire qu'il est bon que dans les grands espaces, quand il part de loin. J'espère qu'ils le laisseront jouer dans la surface alors. Lukaku ou Lautaro dans la surface, je ne pense pas que ce soit une joie pour les défenseurs", a commencé l'entraîneur italien.

Celui-ci a été plus loin et a comparé l'international belge à... un joueur de NFL : "Lukaku est un footballeur atypique dans le monde : c'est un attaquant et une cible, il est très rapide, un footballeur américain."