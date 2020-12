Conte n'arrive plus à convaincre

L'Inter de Milan est officiellement éliminé de cette édition de la Ligue des champions. Les 'nerazzurri' quittent la compétition sans la moindre victoire à domicile... et sans grande prestation à l'extérieur mis à part la victoire 3-2 à Gladbach.

L'illusion avec laquelle est arrivé Antonio Conte a déjà laissé place à une grande inquiétude au sein de l'équipe interiste. Cela est dû principalement au fait que l'équipe a énormément dépensé sur le marché des transferts, malheureusement sans résultat.

Seul le "Scudetto", pour lequel l'Inter a tenu tête à la Juve jusqu'à la fin de la saison passée, peut sauver un Antonio Conte dont le salaire et la qualité exigent des titres.

L'Inter est déjà éliminé de la phase de groupe de la Ligue des champions, avec encore une fois des résultats à améliorer.

Le prestige de l'entraîneur est très touché. Il a toujours promis des titres et, à l'Inter, il n'y parvient pas ce qui, curieusement, lui arrivait déjà lors de son passage à Chelsea.

C'est pourquoi l'Inter et lui jouent gros en cette deuxième moitié de saison, qui sera un test qui déterminera si l'entraîneur fait toujours partie de l'élite européenne ou non. Les débuts prometteurs, avec du beau jeu et l'admiration de toute l'Europe, ne valent plus grand chose.