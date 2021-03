Conte va rester à l'Inter

Le vent souffle déjà dans la direction souhaitée par l'Inter. Après des mois compliqués, les nerazzurri ont arraché la place de leader de Serie A à un Milan en déclin qu'ils ont écrasé dans le derby. Un changement qui a beaucoup aidé Antonio Conte.

Après avoir perdu la finale de la dernière Europa League et la fin de la Serie A, l'Italien a vu son travail s'effondrer après s'être acharné sur la direction. Le début de cette saison n'a pas aidé non plus, sans parler de l'élimination en Europe après avoir terminé à la dernière place de leur groupe de la Ligue des champions.

Mais la course en championnat semble avoir complètement changé la situation d'Antonio Conte. À tel point que ce samedi, 'La Gazzetta dello Sport' affiche en une que l'entraîneur de l'Inter va rester la saison prochaine.

Grâce à son travail et surtout à ses résultats, Conte a réussi à convaincre l'équipe malgré les plaintes de certains joueurs et aussi de la direction, avec laquelle il a retrouvé une relation normale trop raréfiée en été.

Selon le média précité, Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter, travaille avec Conte à la planification de la saison prochaine, la dernière du contrat de l'entraîneur. Et le projet est ambitieux : éviter le 10e Scudetto consécutif de la Juventus et, la saison prochaine, se battre pour remporter la Ligue des champions.

La première étape du club consistera à clôturer trois prolongations de contrat très importantes : celles de Lautaro Martinez, De Vrij et Bastoni. Le duo que forme l'Argentin avec Lukaku est indispensable et le Néerlandais et l'Italien se sont établis ensemble à l'arrière. Ils sont des piliers fondamentaux aux côtés d'un Antonio Conte transformé.