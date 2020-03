"Annuler les matches, c'est ajouter à la panique", estime Le Graët à propos du coronavirus

"Il y a beaucoup de cas, dont quelques uns malheureux. Mais ceci dit, annuler les matches, c'est ajouter à la panique, je crois. Toutes les régions ne sont pas victimes d'une contamination importante", a lancé le dirigeant à Amsterdam, en marge du Congrès de l'UEFA auquel il participait mardi matin.

Le patron de la Fédération a confirmé qu'en l'état actuel de la situation, aucun match ne risquait d'être reporté.

"Il n'y a aucun problème", a-t-il insisté, ni pour les demi-finales de Coupe de France mercredi à Lyon et jeudi à Saint-Etienne, ni pour le Tournoi de France féminin, nouvel événement amical qui débute mercredi avec France-Canada et durera jusqu'au 10 mars entre Calais et Valenciennes.

"Je fais confiance au ministre de la Santé, à ceux qui ont le privilège d'être des connaisseurs. On ne dépassera pas les ordres que nous recevrons", a ajouté M. Le Graët, alors qu'un seul match en France a été modifié dans sa configuration pour faire face au Covid-19, Chambly-Le Mans en Ligue 2, qui se jouera vendredi à huis-clos.