Baisse de 30% du salaire de Gareth Southgate

"Les personnes avec les salaires les plus élevés dans l'organisation ont accepté une baisse de leur salaire allant jusqu'à 30%", a indiqué la FA.

Si Gareth Southgate n'est pas directement nommé dans le communiqué, cette annonce confirme les informations dans ce sens de la presse anglaise du week-end dernier.

Alors que l'Angleterre est secouée par une polémique liée à l'utilisation de fonds publique par des clubs riches pour mettre leur personnel au chômage partiel et par le temps pris par les joueurs pour accepter une baisse de leurs revenus, la FA a détaillé un plan de réduction des salaires progressif.

Les gens gagnant plus de 57 000 euros par an verront leurs revenus amputés de 7,5%, les salariés de la direction de la fédération perdront 15% et les mieux rétribués jusqu'à 30%.

Le salaire de Southgate est estimé à 3 millions de livres par an (3,42 millions d'euros) et son effort financier devrait permettre d'économiser 256 000 euros si il dure trois mois.

L'arrêt brutal de toute compétition sportive a entraîné notamment l'annulation des matches amicaux préparatoires à l'Euro 2020 que l'équipe d'Angleterre devait disputer à Wembley, propriété de la fédération, et de la fin de la Coupe d'Angleterre.

Rappelant qu'elle est un organisme à but non-lucratif et que donc tous ses revenus servent à financer le football de base, la FA a chiffré à 115 millions d'euros le coût minimum de la crise liée à l'épidémie de Covid-19.

Mais ce chiffre "pourrait facilement dépasser les 171 millions d'euros en fonction de la durée des mesures médicales jugées nécessaires par le gouvernement".

L'instance ajoute d'ailleurs ne pas fermer la porte à des mesures de chômage partiel en profitant du plan mis en place par le gouvernement pour essayer de réduire l'ardoise.