Coronavirus - Le joli don de Franck Ribéry

Après la Chine, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus s’est déplacé en Europe au cours des dernières semaines, et plus précisément en Italie, où le bilan ne cesse de s’alourdir jour après jour. Et le monde du football n’est bien évidemment pas épargné.

En Serie A, de nombreux cas de joueurs atteints par le coronavirus ont déjà été recensés. Le plus marquant, pour nous autres Tricolores, est évidemment celui de Blaise Matuidi, le champion du monde de la Juventus. Du côté de la Fiorentina, l’équipe de Franck Ribéry, on compte désormais dix membres testés positifs. L’ancien joueur de l’OM, «rescapé», a donc tenté d’aider à sa manière.

La collecte de fonds bientôt achevée

En effet, pour lutter contre la propagation du coronavirus et venir en aide aux hôpitaux, la Viola a lancé une collecte de fonds, à laquelle Ribéry a participé à hauteur de 50.000 €.

"Je tiens à remercier Franck. Nous avons très bien commencé cette collecte de fonds grâce à lui, a témoigné Rocco Commisso, le propriétaire du club. En effet, nous avons déjà récolté 420.000 € sur les 500.000 € attendus." Face à l’épidémie, la résistance s’organise.