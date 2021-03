Coudet : "Nous ferons l'impossible pour battre le Real Madrid"

Le Celta de Vigo se mesurera au Real Madrid ce samedi dans un match clé pour les Galiciens, qui n'ont pas gagné lors des trois derniers et pourraient bien être accrochés dans leur course à l'Europe.

Eduardo Coudet a analysé le match devant les médias : "Nous devons voir ce qu'ils vont faire car, depuis peu, ils utilisent un système différent mais ils ont de grands joueurs qui peuvent s'adapter à n'importe quel schéma".

"Jouer avec trois défenseurs centraux fonctionne pour eux, mais nous ne savons pas s'ils joueront comme ça. Nous préparons les matchs pour gagner et c'est notre intention. Au match aller, nous avons fait un bon match, mais ça n'a pas été suffisant. Battre Madrid c'est toujours différent, mais cela vaut aussi trois points. Nous aimons gagner et nous allons faire l'impossible pour y parvenir.

Coudet a également évoqué les critiques dont fait l'objet Zinedine Zidane malgré son palmarès en tant qu'entraîneur de Madrid : "Nous recevons tous des critiques et Zidane occupe un poste d'une dimension plus qu'importante, où l'exposition aux critiques est plus grande. Je ne cesse de penser que nous avons affaire à un entraîneur avec une énorme hiérarchie. Il doit le prendre avec calme parce que c'est ce qui vous arrive quand vous êtes assis dans cette position".