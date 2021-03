Coup de mou pour l'AtlÃ©tico

Ni le Barça ni le Real Madrid. L'équipe qui a le mieux commencé la saison est l'Atlético. L'équipe de Simeone a pris le dessus dès le début et a été très solide pendant la première partie du championnat.

Il suffit de regarder les chiffres. La baisse de régime des Colchoneros est plus qu'évidente et cela se voit dans la différence de performance d'une phase à l'autre.

Lors des 19 premiers matchs de championnat, l'équipe madrilène a obtenu un total de 50 points sur un total possible de 57. Ils n'ont perdu que sept points (une défaite et deux nuls).

Ces chiffres étaient scandaleux et tout semblait indiquer que la même chose se produirait sur la phase retour. Cependant, l'Atlético est descendu de son nuage et Barcelone et le Real Madrid peuvent en profiter.

En seulement 8 journées, les rouge et blanc ont perdu 11 points (une défaite et quatre nuls), ce qui a permis aux poursuivants de revenir sur leurs talons.

Getafe est la dernière équipe en date à leur prendre des points, mais ils n'ont toujours pas réussi à marquer contre l'équipe de Cholo. Ils sont maintenant sur une série de 19 matchs consécutifs sans but contre l'Atlético.

Pour ne rien arranger, l'Atlético a passé 1 710 minutes sans concéder de but à Getafe, soit 1 jour, 4 heures et 50 minutes.