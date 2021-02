Leipzig, Wolfsburg, MÃ¶nchengladbach en quarts, Cologne Ã©liminÃ©

Le tirage au sort pour les quarts de finale aura lieu dimanche et les matches sont programmés les 2 et 3 mars.

Le RB Leipzig et Wolsfburg se sont facilement qualifiés en début de soirée aux dépens de Bochum (D2) (4-0) pour le premier et de Schalke 04 (1-0) pour le second, renvoyant ainsi "Die Knappen" (les mineurs en allemand) de Schalke à leur catastrophique saison en Bundesliga et leur très probable relégation en D2 pour la première fois de l'histoire.

De son côté, Mönchengladbach, 7e de Bundesliga, a fait respecter la logique du classement du Championnat en allant battre Stuttgart (10e) 2-1, alors que dans le même temps Cologne, 14e club de la première division allemande, s'est fait sortir par le modeste club de deuxième division Ratisbonne (2-2 a.p, 4-3 tab).

La grosse surprise reste néanmoins l'élimination du Bayer Leverkusen mardi en huitième de finale par un club de quatrième division, Rot-Weiss Essen, 2 à 1 après prolongation.

Le petit club de la Ruhr avait déjà battu une équipe de Bundesliga, Bielefeld, et une de D2, Düsseldorf, lors de cette édition.