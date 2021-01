La Juventus file en quart en souffrant contre Genoa

Entré en jeu à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, juste après l'égalisation génoise, le joueur formé à Lyon s'est offert de jolis débuts en équipe première en marquant le troisième but, en deux temps, sur un service d'Alvaro Morata (105e).

Mais que ce fut difficile pour cette Juventus, largement remaniée par Andrea Pirlo, à quatre jours du choc de Serie A contre l'Inter Milan à San Siro, et cela malgré une entame idéale grâce aux jambes de Dejan Kuluseveski. Le jeune Suédois n'a mis qu'une minute trente pour ouvrir la marque de près, avant d'offrir le second but à Morata pour le 2-0 (23e).

Mais cette Juve bis - pas de Ronaldo ni de Bonucci au départ, mais les jeunes Dragusin (18 ans), Portanova (20 ans) et Wesley (20 ans) - s'est fait surprendre sur une réduction du score, de la tête, par Lennart Czyborra (28e) qui a totalement relancé le Genoa.

Gianluigi Buffon a ensuite été sauvé par sa barre, sur une belle frappe de Marko Pjaka (53e), mais "Superman" a été trop court sur le superbe tir de Filippo Melegoni (74e) qui a ramené le Genoa à hauteur des Bianconeri.

Pirlo n'avait sans doute pas prévu de faire jouer Cristiano Ronaldo, mais il n'a eu d'autre choix que lancer le Portugais à la 88e minute. Et c'est finalement Rafia, entré un peu plus tôt, qui a fait la différence.

La Juve peut aussi remercier Arthur pour avoir sorti de la tête, sur sa ligne, un ballon de 3-3 pour le Genoa (108e). Elle rencontrera en quart de finale Sassuolo ou la Spal (Serie B), opposés jeudi.