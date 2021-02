L'Atalanta dispose du tenant du titre et file en finale

L'Atalanta, dont la victoire en Coupe d'Italie en 1963 constitue le seul et unique trophée à son palmarès, décroche pour sa part sa deuxième finale en trois ans, après celle perdue en 2019 contre la Lazio.

Elle retrouvera le 19 mai pour une finale inédite la Juventus Turin, qui a éliminé l'Inter Milan (2-1, 0-0) en demi-finales.

La "Dea" s'est rapidement mise en bonne position grâce à Duvan Zapata d'une frappe soudaine et puissante (10e) puis Matteo Pessina au terme d'un joli mouvement collectif (16e).

Naples a entretenu l'espoir en réduisant la marque en début de seconde période par Hirving Lozano, en deux temps après une incursion de Tiémoué Bakayoko (53e), mais sans réussir à marquer ensuite l'indispensable second but. Victor Osimhen ne fut toutefois pas loin (75e), butant sur le gardien Pieluigi Gollini, avant le troisième but de l'Atalanta signé de nouveau Pessina (78e).

Cette élimination logique confirme les difficultés actuelles du Napoli de Gennaro Gattuso, sur courant alternatif en ce début 2021 entre calendrier surchargé et nombreuses absences. L'entraîneur napolitain va jouer gros samedi en championnat contre la Juventus, pour maintenir son équipe dans la course à la Ligue des champions, l'objectif N.1 du club.

Malgré le retour en pointe de Victor Osimhen, titulaire pour la première fois depuis la mi-novembre (luxation de l'épaule puis positivité au coronavirus), Naples a rarement réussi à bousculer l'Atalanta.

La défense napolitaine, orpheline de sa charnière centrale titulaire Manolas (blessé)-Koulibaly (coronavirus), a en revanche souffert face aux attaquants bergamasques. David Ospina a, comme à l'aller, dû sortir quelques grands arrêts pour maintenir les siens dans le match devant Josip Ilicic (67e) puis Pessina (69e). Mais il a logiquement fini par céder sur une nouvelle incursion plein axe conclue par Pessina (78e), le joueur chargé d'animer le jeu bergamasque depuis le départ au mercato de l'Argentin Alejandro "Papu" Gomez.