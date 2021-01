Coupe de France: Auxerre en 32es face à Marseille, l'AC Ajaccio à Lyon

Plus tôt dans la journée, l'AC Ajaccio est allé éliminer Châteauroux mardi (2-0) et jouera à Lyon le week-end des 8-9 février.

Le Paris FC de René Girard a lui écarté Le Havre du coach Paul le Guen (1-0). Puis deux matches ont basculé lors des tirs au but, avec comme vainqueurs au bout du suspense Amiens à Dunkerque (3 tab à 2) et surtout Rodez à Pau (8 tab à 7).

Les clubs de Ligue 2 font leur entrée cette semaine dans une Coupe de France au format inédit pour cause de Covid-19. La 104e édition a été scindée en deux voies qui se rejoindront au stade des 16es de finale: les amateurs d'un côté, dont les compétitions restent suspendues, et les équipes de L1 et L2 d'autre part.

Sur les vingt écuries de L2 opposées mardi et mercredi, la moitié atteindront les 32es de finale pour y retrouver des formations de L1.

Mercredi, Clermont et Grenoble, respectivement 3e et 5e de L2, se défieront à un horaire inhabituel (13h45) et le vainqueur affrontera en 32e de finale l'AS Monaco.

Les Toulousains, actuels dauphins de Troyes, accueilleront les Niortais et deux anciens pensionnaires de L1, Guingamp et Caen, se disputeront en soirée l'honneur de rencontrer le Paris SG, tenant du titre, en février.