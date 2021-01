Grenoble élimine Clermont et affrontera Monaco en 32e

Face à une équipe de Clermont, 3e en L2, mais à la composition bien éloignée de celle habituellement alignée en championnat, Grenoble (5e) a ouvert la marque à la 32e minute par Jérôme Mombris.

L'attaquant clermontois Jordan Tell a aussitôt égalisé (1-1, 33e) mais le score n'a plus évolué.

Le gardien grenoblois Esteban Salles a alors été décisif, détournant deux tirs au but clermontois et permettant à son équipe de rejoindre les 32e de finale de Coupe de France, où elle recevra Monaco.

Toulouse de son côté a dominé Niort (1-0).

Deux autres rencontres sont au programme mercredi: Nancy - Sochaux (18h30) et Guingamp - Caen (21h00).

Mardi, six clubs se sont qualifiés dans les autres matches entre équipes de L2 (Auxerre, Rodez, le Paris FC, Valenciennes, Amiens et l'AC Ajaccio), dans une Coupe de France au format inédit pour cause de Covid-19.

La 104e édition a été scindée en deux voies qui se rejoindront au stade des 16e de finale: les amateurs d'un côté, dont les compétitions restent suspendues, et les équipes de L1 et L2 d'autre part.