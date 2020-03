Courtois s'interpose devant Arthur et Messi pour sauver le Real

Lors du Clásico plus que dans n'importe quel match, tout est ouvert. Le Barça a davantage dominé la première période, mais les deux équipes se sont créées des occasions.

Les plus franches, cependant, ont été à l'actif du FC Barcelone, mais Courtois s'est interposé à deux reprises.

La première est l'oeuvre d'Arthur Melo. Parfaitement servi par Antoine Griezmann dans l'intervalle, le Brésilien a résisté au retour de Toni Kroos avant de se présenter seul face à Courtois.

Le Belge s'est grandi le plus possible pour couvrir le plus d'espace possible et boucher le maximum d'angle possible. Le Brésilien est venu buter sur Courtois, qui allait faire un nouveau miracle quelques minutes plus tard.

Cette fois-ci face à Leo Messi. Parfaitement servi par Busquets dans la profondeur, l'Argentin a contrôlé le ballon de la poitrine avant de frapper une magnifique demi-volée. Mais une nouvelle fois, Courtois a été sur la trajectoire pour repousser la frappe de l'Argentin.