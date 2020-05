Coutinho à Manchester United ? Berbatov est contre

Manchester United "n'a pas besoin" de Philippe Coutinho selon Dimitar Berbatov, qui s'est confié dans sa chronique pour 'Betfair'.

Les Red Devils ont été étroitement liés au meneur de jeu international brésilien par le passé. United a cependant tourné son attention ailleurs depuis l'arrivée de l'international portugais Bruno Fernandes.

"Il y a eu beaucoup de clubs de Premier League qui s'intéressent à lui, Arsenal, Chelsea, Newcastle et même Manchester United, mais parfois le choix qui paraît le plus évident n'est pas toujours le bon. Tout le monde pensait qu'il serait bon quand il a déménagé à Barcelone, mais cela n'a pas fonctionné, parfois vous devez prendre du recul pour aller de l'avant, il ira dans une bonne équipe, cela ne fait aucun doute, mais il a besoin de la confiance de un manager pour croire en lui et faire de lui l'homme principal d'un projet pour qu'il puisse jouer calmement et être libre de faire ce qu'il fait.", a analysé l'ancien international bulgare.

Berbatov estime en outre que Coutinho "ne serait jamais pardonné s'il signait à United" en tant qu'ancien joueur de Liverpool.

"Mais honnêtement, United n'a pas besoin de lui en ce moment. Bruno Fernandes est un joueur très similaire; il a vraiment impressionné et semble être une signature très prometteuse, donc je ne pense pas qu'il serait inutile que United signe Coutinho. Pogba revient, Fernandes est là, McTominay produit aussi du grand football, ils ont assez de qualité là-bas, donc signer Coutinho serait vraiment inutile."