Coutinho devra attendre encore un peu

Si Gerard Piqué a vécu une période de convalescence plus courte que prévu, ce n'est pas le cas pour Ansu Fati et Philippe Coutinho, qui prennent plus de temps que prévu.

Blessé à la fin du mois de décembre au ménisque, le milieu de terrain brésilien avait été contraint de se faire opéré et devait être absent pour une période de trois mois, approximativement.

Mais selon les informations de 'Mundo Deportivo', l'entourage du joueur aurait confié que son genou était toujours gonflé, et que son absence des terrains pourrait finalement durer plus longtemps que prévu.

L'objectif de l'international brésilien était de pouvoir retrouver les terrains pour participer au Clásico contre le Real Madrid la semaine du 10 avril, un objectif qui semblerait déjà compromis.

Encore un coup dur pour Philippe Coutinho, qui n'a pu disputer que 14 rencontres cette saison pour son retour au Barça après sa saison en prêt au Bayern Munich.