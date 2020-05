"Coutinho est un phÃ©nomÃ¨ne, j'espÃ¨re qu'il restera"

Bien qu'il ait choisi de jouer pour l'Espagne, Thiago Alcantara n'oublie pas ses racines brésiliennes; Le joueur a encensé Philippe Coutinho, actuellement prêté par le Barça au Bayern Munich.

Et l'ancien joueur du Barça a demandé à son club une faveur. "Nous espérons qu'il restera avec nous la saison prochaine. J'aime jouer avec les meilleurs et lui, c'est un phénomène".

Thiago Alcantara a révélé qu'il jouait avec lui lorsqu'ils étaient plus jeunes. "Je le connais très bien. Il est très bon. Je l'ai vu jouer depuis mes 12 ans. J'ai joué contre lui au Brésil en futsal et je l'adorais. Je pense qu'il a tout. C'est un super gars, très travailleur, avec une grande technique et une finition incroyable. Les joueurs passent par de bons moments et parfois de moins bons, et lui nous a beaucoup apportés".

Aussi, Thiago a reconnu être parti du Barça parce que la génération qui le précédait était l'une des meilleures de l'histoire.