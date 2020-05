Coutinho, la clé du dossier Pjanic ?

Le FC Barcelone rêve d'enrôler Pjanic, mais les exigences de la Juventus Turin sont assez élevées, d'autant plus que le club culé compte aussi sur le joueur de l'Inter, Lautaro.

Pour cela, les Blaugrana veulent tenter le tout pour le tout et se penchent sur un nouveau deal, avec Coutinho.

L'internation brésilien milite actuellement en qualité de prêt dans les rangs du Bayern Munich et une chose est certaine; ce dernier n'a pas sa place au FC Barcelone, bien que Quique Setién voudrait le garder dans son effectif pour la saison prochaine.

Selon le quotidien madrilène 'AS', Philippe Coutinho serait enclin de rejoindre Turin cet été et ainsi devenir une monnaie d'échange potentielle.

Si la Premier League était sa destination privilégiée, avec Chelsea, Newcastle et Manchester United notamment, la Serie A pourrait aussi lui convenir.

Avant de signer à Liverpool, l'Inter Milan était intéressé pour le récupérer et l'ailier aimait ce challenge. L'Italie intéresse Coutinho et la réciproque prend de plus en plus de valeur.