Crise Ã  la franÃ§aise pour Quique SetiÃ©n

Les joueurs du FC Barcelone profitent de quelques jours de repos après la fin de la saison de Liga pour recharger les batteries et reprendre des forces dans l'espoir de créer la surprise en Ligue des champions.

Le club catalan espère tout faire pour se rattraper au Portugal et tenter d'aller le plus loin possible pour sauver sa saison. Pour cela, il faudra d'abord se qualifier au Camp Nou contre le Napoli.

Actuellement, la grande inquiétude de Quique Setién réside dans la disponibilité de ses joueurs français, qui ont tous terminé la saison de championnat à l'infirmerie.

Antoine Griezmann et Clément Lenglet se sont blessés lors des derniers jours du championnat, alors que Samuel Umtiti était à l'infirmerie depuis la reprise, et qu'Ousmane Dembélé n'a plus joué depuis le début d'année en raison d'une grave blessure.

Tous se battent pourtant pour pouvoir être de retour en forme pour la rencontre contre Naples. Et selon les informations de 'AS', Griezmann et Lenglet auraient de grandes choses de pouvoir être disponibles pour la rencontre.

Samuel Umtiti continue de travailler sur son genou. Et si tout se passe comme prévu, il pourrait même reprendre l'entraînement collectif avec ses coéquipiers pour préparer le huitième de finale retour.

Le cas le plus compliqué reste toujours celui d'Ousmane Dembélé. Le champion du monde se trouve dans la dernière ligne droite de son processus de récupération mais le staff ne prendra logiquement aucun risque avec le joueur.