"Cristiano ne se rend pas compte qu'il n'est plus au Real Madrid"

On attendait beaucoup de Cristiano Ronaldo. La Juventus Turin a recruté le quintuple Ballon d'Or pour gagner des titres mais celui-ci n'a pas encore eu l'occasion de remporter une finale avec le club italien.

Après une élimination avant même la finale de la dernière édition de la Coupe d'Italie, puis une élimination en finale contre la Lazio Rome en Supercoupe, la Juve de CR7 a vu Naples remporté la Coppa ce mercredi.

Le quotidien 'La Gazzetta dello Sport', Cristiano Ronaldo a disparu sur le terrain lors de finale de cette semaine. Le quotidien assure : "Cristiano fut le pire."

"Il réclame les privilèges d'un avant-centre. Il croit avoir le droit de frapper dès qu'il a le ballo et ne se rend pas compte qu'il n'est plus au Real Madrid", lâche le journaliste Sebastiano Vernazza.

"Et pour les tirs au but... Il avait besoin de tirer en dernier pour célébrer ?", a-t-il ajouté. Cristiano Ronaldo avait réservé le droit de tirer le dernier tir au but, et n'a pas eu le temps de le faire puisque son équipe s'est faite éliminer avant.