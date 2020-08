"Cristiano Ronaldo a accepté de rejoindre Valence en 2006"

Cristiano Ronaldo avait donné son accord en 2006 pour rejoindre le club espagnol de Valence. C'est ce qu'affirme l'ancien directeur sportif des Ché, Amedeo Carboni. Ce transfert ne s'est finalement jamais produit.

La star portugaise a ouvert la porte de sortie à Old Trafford durant l'été en question après avoir connu une phase finale de Coupe du monde mouvementée en Allemagne. Il a suscité la controverse au cours de ce tournoi après avoir contribué à l'expulsion de Wayne Rooney lors d'une opposition entre le Portugal et l'Angleterre en quarts de finale de l'épreuve. Son célèbre clin d'œil n'a pas plu aux supporters rivaux ou à certains de ses coéquipiers de club à Old Trafford, dont Rooney bien sûr.

Ronaldo ne voyait cependant rien de mal dans sa façon d'agir et pensait qu'il aurait dû être davantage soutenu par les Red Devils lorsqu'il est retourné en Angleterre. Il a déclaré en juillet 2006: "Je pense que je devrais quitter Manchester. Les circonstances ne sont pas bonnes pour continuer à jouer à Manchester. Dans deux ou trois jours, je déciderai où aller. J'ai toujours dit que je voulais jouer en Espagne. Personne ne m'a défendu à Manchester, même si je n'ai fait de mal à personne."

L'appel du pied avait été lancé, et Valence s'était alors précipité pour accueillir le génie portugais. "Je suis arrivé au bon moment, Valence a été la ville qui a le plus bénéficié de ce« boom » économique, social et sportif, a déclaré Carboni à Il Posticipo à propos du rôle qu'il a joué pour tenter d'attirer le quintuple vainqueur du Ballon d'Or à Mestalla. Nous avions trouvé les ressources financières pour l'avoir, nous avions pris des dispositions avec Nike et Coca Cola - les sponsors du joueur. Ronaldo à l'époque gagnait déjà 10 millions net par an, beaucoup pour un club comme Valence. Puis nous avons atteint le stade où Cristiano s'était disputé avec Manchester United. On a alors eu son oui pour la signature. »

Après avoir reçu le feu vert du joueur, Carboni a travaillé à la mise en place du deal et de la paperasse administrative. Il a ajouté qu'il avait "les contrats signés par [Jorge] Mendes, il ne manquait pas grand-chose entre Ronaldo, son agent et moi-même". L'accord, cependant, ne s'est pas concrétisé. CR7 est revenu à de meilleurs sentiments envers son club mancunien. Il y a même évolué pendant trois autres années, participant à la conquête de la Ligue des Champions en 2008. Il a même remporté son premier Ballon d'Or en tant que joueur de Manchester United.