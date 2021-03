"Cristiano Ronaldo a une mentalité de vainqueur"

Stephy Mavididi est arrivé à la Juventus à l'été 2018 en provenance d'Arsenal, coïncidant avec Cristiano Ronaldo lors de la première saison de l'international portugais à Turin. Après presque trois ans, l'attaquant anglais, désormais avec Montpellier, explique ce que c'était que de s'entraîner avec CR7.

"Je me souviens que nous étions en train d'entraîner des centres et de finaliser et c'était au tour de Ronaldo. Centre gauche et but. Centre droit et but. Je pense qu'il en a marqué dix d'affilé. Pied gauche, pied droit, tête ...", a rapporté le jeune homme de 22 ans, dans une interview accordée au journal britannique "Express".

"Le ballon est arrivé comme il est arrivé, il s'est préparé et a marqué. A la fin de l'entraînement, j'ai dit à mes coéquipiers «ça, c'est du très haut niveau !». Faire cela à l'entraînement était une chose incroyable à voir", a rappelé Mavividi, concluant par un commentaire éclairant sur l'esprit de compétition de Cristiano Ronaldo : "Quand il vous passe le ballon et demande une combinaison, vous ne voulez pas le perdre. Il va être furieux, et vous ne voulez pas que cela se produise. C'est un gagnant, vous ne voulez pas le décevoir."