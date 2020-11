Ce vendredi, la Juventus a publier sur les réseaux sociaux la liste des joueurs qui participeront à la rencontre face à Benevento samedi, pour le compte de la 9e journée de Serie A.

Le portugais, Cristiano Ronaldo a été ménagé et est donc absent de cette liste. Cette saison, le quintuple Ballon d'Or a marqué 8 buts en 5 matches de Serie A et aura manqué au total 5 rencontres (repos et test positif au COVID-19).