Cristiano Ronaldo dans les tribunes du Bernabeu pour le 'Clásico' !

Un peu plus d'une heure avant le coup d'envoi du 'Clasico', une information qui voudrait que Cristiano soit un spectateur de luxe a circulé. Il serait venu assister au match depuis les tribunes, à l'improviste.

En principe, sa présence pour le derby était impossible, puisque le Portugais devait jouer contre l'Inter ce week-end, dans un choc de Serie A. Mais en raison de la crise du coronavirus en Lombardie, le match a été reporté.

Plusieurs informations ont rapporté que Cristiano avait réservé une loge privée au Santiago Bernabeu pour assister discrètement au 'Clasico', et soutenir son ancienne équipe.

Et sa présence est devenue virale et a été une source d'attraction majeure avant le coup d'envoi ! C'est la première fois que le Portugais revient sur ses terres chéries depuis son départ à la Juve, il y a un an et demi.

Il était revenu à Madrid pour recevoir le prix de 'Légende du Real' décerné par 'Marca', un moment durant lequel il avait pu enlacer Fiorentino Perez.

Sur les réseaux sociaux également, la présence de CR7 s'est fait savoir. Une photo de lui signant un maillot du Real Madrid à des fans aujourd'hui est devenue virale, et on peut le voir avec sa coupe de cheveux actuelle, ce qui rend le cliché authentique.

La présence de Cristiano Ronaldo a été soulignée par les réseaux sociaux de deux manières : comme un grand coup de pouce pour un Real Madrid blessé après avoir perdu le leadership et perdu 1-2 en Champions League, et comme une grande nostalgie pour son retour.