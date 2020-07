"Cristiano Ronaldo est le Michael Jordan du football"

Ce dimanche, Cristiano Ronaldo a décroché son 32e titre de sa carrière professionelle en remportant le championnat Italien avec la Juventus. Le Portugais ne cesse d'enquiller les trophées, ce qui lui vaut souvent les éloges de ses homologues.

Dans une interview à 'Sky Sports', Jesse Lingard, qui évolue sous les couleurs des Red Devils, a encensé l'ancien merengue en le comparant à... Michael Jordan, le GOAT du basket-ball.

"Cristiano Ronaldo est la vraie icône du football, comme Michael Jordan", a déclaré le mancunien lorsqu'on lui a demandé de nommer un joueur du ballon rond dont les réalisations sont semblables à celles de Michael Jordan.

"Tout ce qu’il a accompli dans sa carrière. Il a été dans de nombreux clubs et a remporté de nombreux trophées. Je crois qu’il est une véritable icône du football, le Michael Jordan du football. Quand Ronaldo est arrivé pour la première fois à Manchester United, j’avais 11 ou 12 ans. Nous avons fait un DVD sur les compétences et c’était lui qui nous enseignait des compétences, ce qui était bien. C’était la première fois que je le voyais. Il était jeune et maigre quand il est venu au club", a-t-il poursuivi.