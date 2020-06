Le ciseau acrobatique raté de Cristiano Ronaldo !

Juventus et Lecce s'affrontent ce vendredi soir sur la pelouse de la Juventus lors du match d'ouverture de la 28ème journée de la Serie A.

L'équipe de Sarri, comme à son habitude, a fait un début de match médiocre, Lecce a même failli ouvrir le score.

Mais au fil des minutes, la Vieille Dame a commencé à montrer un autre visage. Et les hommes de Sarri faisaient de plus en plus pressing sur Lecce.

Lors d'une action offensive, CR7 a essayé de surprendre le gardien de Lecce avec un ciseau retourné, mais ce fut un vrai désastre... C'est vraiment dommage.