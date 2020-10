"Cristiano nous manque beaucoup"

Juan Cuadrado a avoué en conférence de presse que l'absence de Cristiano Ronaldo pèserait beaucoup sur le match, toujours positif au coronavirus.

"Cristiano est un champion. On sait que ce sont des matchs difficiles. C'est sur qu'il nous manquera beaucoup." a-t-il affirmé pour 'SkySports'

Sans Cristiano, la Juve a déjà concédé deux matchs nuls en Serie A, Contre Crotone et Vérone, et n'a gagné que contre le Dinamo Kiev.

L'équipe de Pirlo affrontera le FC Barcelone ce mercredi, pour la seconde journée de Ligue des Champions. La Juventus a obligation de gagner ce match, pour obtenir la première place du groupe.

"C'est un match difficile, contre un adversaire très fort. Nous devons montrer nos forces. Nous ne devons pas échouer. Nous allons préparer le match pour le gagner."

Sur le plan personnel, Cuadrado a expliqué que son poste de défenseur droit sous Sarri lui a permis d'améliorer ses attributs défensifs.

"Je suis maintenant plus habitué à défendre. Maintenant c'est l'inverse je dois être plus dangereux devant. Peu à peu, on y arrive."