Cuisance revient sur son faux départ à Leeds

Michaël Cuisance a officiellement été présenté cet après-midi en tant que nouveau joueur de l’Olympique de Marseille.

Et sans surprise, le jeune milieu de terrain a été interrogé sur son vrai faux départ à Leeds (qui a finalement profité à l’OM). L’occasion pour l’intéressé de faire une mise au point.

«Il n’y a eu aucun problème à la visite médicale. J’en ai passé une à Marseille et ça s’est très bien passé. Il n’y avait pas de problème de mon côté. Après, j’en sais pas plus. Ici je l’ai passée et je suis en forme», a-t-il déclaré en conférence de presse.