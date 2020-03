D'arrivée en fanfare à sortie par la petite porte ?

Si les statistiques d'Antoine Griezmann sont bonnes au FC Barcelone, certains attendaient beaucoup plus de la part du Principito, arrivé pour 120 millions d'euros cet été. Son adaptation est trop lente et le joueur pourrait repartir très vite.

Selon les dernières informations du quotidien argentin 'Olé', le FC Barcelone pourrait ne pas être contre une vente de l'international français si une offre correcte arrive dans les prochains mois.

Le club blaugrana a toujours des projets qui coûtent cher, comme l'arrivée de Lautaro Martinez au poste de numéro 9 ou un retour de Neymar Junior, et vendre Antoine Griezmann pour une somme de 100 millions d'euros pourrait être une bonne opportunité.

Certains vont même plus loin, comme le quotidien 'Sport' et rapportent que le joueur français pourrait même devenir une monnaie d'échange pour tenter de faire revenir Neymar, et ainsi envoyer Antoine Griezmann en France.