D'un but à l'autre : Ricardo Nunes a marqué le but de sa carrière

Il est rare de voir un gardien impliqué dans le but d'une équipe. Parfois, on voit le gardien de but offrir une passe décisive, mais cette fois-ci, c'est le gardien qui a marqué.

Ricardo Nunes doit encore se frotter les yeux suite au but qu'il a inscrit contre Mafra. Le gardien de Varzim a effectué un long dégagement pour envoyer le ballon à ses attaquants.

Le ballon a fait un rebond imprévisible et a lobé Carlos Henrique, le gardien de Mafra, apparemment un peu trop avancé.

Ricardo Nunes, le gardien de Varzim, a inscrit le premier but de sa carrière en professionnel et permet à son équipe de s'imposer 2-0 contre Mafra.