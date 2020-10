PSG-Lyon au Parc des Princes, une première chez les filles

La décision de programmer le duel au sommet de la D1 féminine dans le stade de l'ouest parisien, pelouse habituellement foulée par l'équipe masculine, a été actée jeudi, a précisé le PSG à l'AFP.

Il s'agira d'une première pour un match de championnat du PSG, qui avait déjà joué au Parc en Ligue des champions, a-t-on également indiqué. En raison des mesures de reconfinement, cette rencontre de la 9e journée de D1 aura en revanche lieu à huis clos.

La D1 féminine fait partie des championnats maintenus par la Fédération française malgré le reconfinement, celle-ci ayant en revanche suspendu la deuxième division féminine. L'OL et le PSG, les deux équipes rivales du championnat, sont toutes deux en tête, Lyon devançant Paris de deux points après six victoires en six journées (contre cinq victoires et un nul pour le PSG).