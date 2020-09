Dani Alves en rajoute une couche sur le Barça

Lionel Messi ne s'est pas gêné pour tacler la direction du Barça sur les réseaux sociaux concernant la manière dont a été effectué le départ de Luis Suarez : "Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend."

Un autre joueur a tenu un réagir, un ancien de Barcelone, le défenseur brésilien, Dani Alves. Le lateral de Sao Paulo a exprimé son ressenti : "Malheureusement, c'est la réalité qui est présente depuis longtemps. Ça se confirme année après année. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, nous en savons beaucoup, c'est une question de respect et ils ne savent rien du respect." Voilà ce qui est dit.