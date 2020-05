Dani Ceballos veut réussir au Real Madrid

Le milieu de terrain espagnol est prêté pour toute la saison dans le nord de Londres et il y a des spéculations sur son avenir qui circulent. Un transfert au Betis Séville a été évoqué.

Mais Ceballos veut retourner au Real Madrid et s'imposer au sein du club merengue : "Je suis un joueur du Real Madrid, et n'importe quel joueur dans le monde aimerait jouer pour le Real Madrid, j'ai un contrat avec eux pour trois ans de plus et c'est l'équipe idéale pour réussir", a déclaré Ceballos à 'TVE'.

Le milieu de terrain espagnol a envoyé un message à Zizou, entraîneur du Real : "Le meilleur de Dani Ceballos est encore à venir, s'installer dans une équipe, se sentir important, se sentir comme un leader, c'est ce que j'aime vraiment."