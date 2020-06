Dani Olmo est 'on fire' avec Leipzig : doublé en deux minutes

Dani Olmo s'adapte de plus en plus au jeu du RB Leipzig et au football allemand. Le joueur espagnol brille en Bundesliga et a profité d'être titulaire pour montrer son niveau.

Le match a été fou dès le début, Hoffenheim dominant et pensant avoir gagné un penalty sur Dabbur voit la VAR lui refusé d'accorder ce penalty.

Quelques secondes après, Dani Olmo montre enfin ce qu'il vaut ! L'international espagnol inscrit un doublé en seulement deux minutes.