Dani Olmo explique pourquoi il a choisi le RB Leipzig

Longtemps courtisé par le FC Barcelone, Dani Olmo a fini par rejoindre le RB Leipzig l’hiver dernier. Un revirement expliqué par le joueur dans la presse espagnole.

"J’étais très attiré par le football allemand. L’ambiance des terrains, tout. Je suis très heureux d’être ici. Il y avait plusieurs équipes intéressées par moi avant que je signe pour Leipzig, mais le club m'a convaincu et je suis là", a expliqué l'Espagnol.

"Le Dinamo Zagreb m’a permis de jouer jeune en Ligue des champions et en Europa League", a-t-il ajouté.

En plus d’être reconnaissant envers le club croate, il l’a aussi fait avec le FC Barcelone : "Je suis le joueur que je suis grâce aux années passées au centre de formation du Barça et les six ans à Zagreb."

Dani Olmo, du haut de ses 21 ans, n’a disputé que cinq matches cetet saison dans les rangs de Leipzig, troisième de Bundesliga, qui a reporté sa décision finale au 23 avril.