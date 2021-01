Danilo vit sa meilleure vie à la Juventus

Danilo a joué 56 matchs pour le Real Madrid en deux saisons avant de partir à Manchester City. Avec la Juventus, il a déjà joué un match de plus que cela dans une saison exceptionnelle sur le plan personnel.

"C'est la meilleure période de ma carrière. Depuis que j'ai quitté Porto, c'est la saison où j'ai le plus de temps de jeu et c'est ce que je cherchais. Je suis très heureux", a-t-il déclaré sur 'TNT Brasil'.

Danilo a fait l'éloge d'André Pirlo et de son arrivée sur le banc : "Pirlo a toujours eu des idées claires et l'équipe l'a suivi. Il reflète sur le banc de touche ce qu'il a été en tant que joueur et il nous a conquis."

Bien sûr, le défenseur a eu des mots pour Cristiano Ronaldo et a raconté une anecdote avec le joueur portugais.

"Pour être au sommet, il donne toujours tout. Une fois, il a fait une entrée très difficile et je lui ai dit qu'il n'avait pas l'habitude, que nous laissions cela aux gens derrière", a-t-il conclu.