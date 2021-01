Mardi soir, lors du derby de la Madonnina, Lukaku et Ibrahimovic se sont pris le bec à la fin de la première mi-temps. Le motif de cette altercation virulente entre les deux hommes reste pour l'instant inconnu.

Cependant, des rumeurs circulent depuis ce matin en Italie selon lesquelles le Suédois aurait attaqué le Diable Rouge avec une phrase à caractère raciste.

Une rumeur vite démentie par l'intéressé sur son compte Twitter. "Dans le monde de Zlatan, il n’y a pas de place pour le racisme. Nous sommes tous de la même race, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des joueurs, certains meilleurs que d’autres", a écrit Z.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte