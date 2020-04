Dans les coulisses du transfert de Mané à Liverpool

Il y a des footballeurs qui ont la capacité de nous susciter des émotions. Sadio Mané est l'un d'entre eux.

Klopp le sait bien. Dans un clip exclusif de "Sadio Mané : made in Senegal", le coach de Liverpool a raconté comment il a suivi le joueur jusqu'à ce qu'il le fasse jouer pour lui.

"La première fois que j’ai vu Sadio c'était à Dortmund. Il portait une casquette de baseball et ressemblait à un rappeur", a coomencé par raconté l'Allemand.

"Je me suis dit: 'Je n’ai pas le temps pour ça'. Notre équipe était bonne à l’époque et j’avais besoin de quelqu’un qui pourrait supporter de ne pas être titulaire. Mais j’avais tort à son sujet. J’ai suivi sa carrière et il s’est démarqué, surtout à Southampton."

C’est alors qu'ils ont coïncidé en Angleterre, et Klopp est tombé amoureux de l’attaquant et a décidé de le signer.

"J’ai joué à Southampton, a raconté Mané. Nous perdions 2-0 à la pause et j’étais sur le banc. Ronald Koeman m’a fait rentrer, j’ai mis un doublé et nous sommes revenus au score. Liverpool fait attention aux joueurs qui leur cause des problèmes, et je ne pouvais pas leur dire non, Klopp a ensuite appelé mon agent."

Le documentaire de 'Rakuten TV' sera présenté en première le 8 avril. On peut y voir le côté plus personnel de Sadio Mané et aussi ses succès dans le football.