"Rashford peut atteindre le niveau de MbappÃ© et gagner le Ballon d'Or"

Marcus Rashford, la jeune pépite de Manchester United, est capable de devenir un lauréat du Ballon d'Or selon son ex-partenaire Matteo Darmian. Ce dernier voit l'attaquant anglais atteindre le même niveau que la vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

Rashford a fait irruption sur la scène à Old Trafford en 2016 alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. C'était lors d'un match contre Midtjylland en Ligue Europa, où il avait inscrit un doublé. Quatre ans après, il est maintenant l'un des membres les plus importants de l'équipe de United. Sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer, il a même progressé, devenant un élément très influent au sein du groupe.

Rashford s'est offert un total de 19 buts en 31 premières apparitions cette saison, mais sa progression a été interrompue par une blessure au dos qui l'a contraint à un repos forcé depuis le mois de janvier dernier. En cette période de confinement, il travaille chez lui pour retrouver la forme et être ainsi d'attaque lors de la reprise de la compétition.

Darmian, qui a joué pour United pendant quatre ans avant d'être vendu à Parme l'été dernier - dit qu'il reste encore beaucoup de temps à l'attaquant anglais pour fructifier tout son potentiel, mais il a la conviction que son ancien coéquipier a tous les atouts en main pour devenir la star absolue de ce jeu. Au même titre qu'un certain Kylian Mbappé. "Je me souviens encore de la première session de Marcus Rashford avec l'équipe senior comme si c'était hier", a déclaré l'arrière latéral italien au 'Guardian'. "Je me suis tout de suite dit:" Waouh, c'est un joueur incroyable ". Il a fait tellement de choses impressionnantes pour un joueur de son âge et la façon dont il s'est amélioré dans les moindres détails m'a vraiment impressionné."

"S'il continue de travailler comme il l'a fait jusqu'à présent, il peut être un potentiel vainqueur du Ballon d'Or. J'en suis convaincu. Il m'a le plus impressionné que tous les joueurs de United et il est très jeune et peut encore s'améliorer. Pour moi, il peut atteindre le niveau de Kylian Mbappe et concourir pour le Ballon d'Or pendant des années", a ajouté l'international azzurro.