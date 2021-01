Kevin De Bruyne pense que Manchester City commence à se rapprocher de son meilleur niveau, la star belge déclarant que l'équipe de Pep Guardiola n'était pas prête pour le début de la campagne 2020-21. La longue saison 2019-20 de City s'est terminée en août, avec le final 8 disputé à Lisbonne, alors qu'ils se sont effondrés avec une défaite 3-1 contre l'Olympique Lyonnais en quarts de finale de la Ligue des champions.

L'équipe de Pep Guardiola a eu une semaine de congé supplémentaire avant de commencer sa saison de Premier League en septembre, mais son total de 12 points lors de ses huit premiers matchs a été son pire début de campagne au plus haut niveau depuis 2008-09. Cependant, l'équipe mancunienne est invaincue en sept sorties en Premier League depuis une défaite 2-0 contre Tottenham, ne concédant que deux buts au cours de cette série.

Kevin De Bruyne a marqué et été à l'origine d'un autre but lors d'une victoire écrasante 3-1 contre Chelsea dimanche, créant trois occasions et étant à l'origine de cinq tirs. City s'est rapproché à moins de quatre points du leader Liverpool et avec deux matchs en moins que les champions en titre, qui ont perdu 1-0 à Southampton lundi. D'abord, ils affrontent leurs rivaux Manchester United mercredi en demi-finale de la Carabao Cup - à la poursuite d'un quatrième triomphe consécutif dans la compétition - et De Bruyne a attribué les premières difficultés des Citizens à un manque de préparation adéquate en raison d'une pré-saison tronquée.

"Nous avons élevé notre niveau"

"Je pense qu'au début de la saison, nous avons eu beaucoup de difficultés, beaucoup de blessures, pas de pré-saison", a déclaré De Bruyne. "Mentalement et physiquement, nous n'étions pas prêts pour la nouvelle saison. Je pense qu'au cours du mois dernier, nous avons récupéré quelques joueurs, nous avons élevé notre niveau, nous avons gagné quelques matches et nous avons grimpé de quelques places au classement".

"Nous avons encore huit matchs en janvier dans toutes les compétitions, ça va être difficile, mais je pense que nous sommes prêts pour la bataille et c'est ce qui compte", a ajouté le milieu de terrain belge. Après les deux matchs de coupe successifs, contre Manchester United en Carabao Cup en milieu de semaine et Birmingham en FA Cup ce week-end, Manchester City se lance dans une série de trois matchs à domicile en Premier League.

Les Citizens affronteront Brighton le 13 janvier, Crystal Palace le 17 janvier et Aston Villa le 20 janvier. Ils concluent le mois de janvier par un voyage à West Brom et un match à domicile avec Sheffield United. Manchester City est de retour aux affaires et ses concurrents directs sont prévenus, il faudra compter avec les hommes de Pep Guardiola dans toutes les compétitions cette saison.