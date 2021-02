De Bruyne ne prolongera pas avant l'été

Après avoir laissé sa blessure derrière lui, Kevin de Bruyne est revenu pour jouer le match de dimanche contre Arsenal et a contribué à la 18e victoire consécutive de son équipe.

Le Belge est l'un des joueurs les plus importants du club et, par conséquent, à l'Etihad Stadium, on commence à penser à renouveler son contrat, qui expire en juin 2023.

Mais le joueur, comme l'indique le 'Daily Star', ne veut pas en entendre parler avant la fin de la saison. D'abord, les objectifs ; ensuite, sa prolongation.

De Bruyne veut se concentrer sur l'obtention éventuelle d'un titre dans la saison actuelle, il ne négociera donc pas avec City pour prolonger son contrat avant l'été.