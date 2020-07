De quoi a besoin la Juve pour décrocher le titre ?

La Juventus Turin vit une reprise difficile et a encaissé un nouveau revers contre l'Udinese en se faisant surprendre. Les joueurs de Sarri n'ont donc pas pu décrocher le titre de Serie A jeudi soir.

Une victoire aurait pu offrir le Scudetto aux Italiens, le neuvième consécutif pour la Vieille Dame. Mais finalement, les joueurs de Sarri vont devoir attendre encore un peu.

Une défaite de l'Atalanta contre Milan et un match nul de la Lazio et de l'Inter offrirait automatiquement le titre à la Juventus Turin lors de la prochaine journée. L'Atalanta est à six points du leader, et une différence de buts moins importante que la Juve

Si les deux équipes gagnent leurs matches respectifs lors de la 36e journée, la Juventus Turin aura besoin de gagner contre la Sampdoria pour décrocher le titre.