Le gardien espagnol, David de Gea ne faisait pas parti du onze titulaire pour le match de mercredi contre Crystal Palace. L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a refusé d'expliquer pourquoi.

"L'absence de De Gea? Je n'en parle pas, c'est privé. Cela prendra le temps nécessaire", a expliqué l'entraîneur des Red Devils.

En l'absence du gardien espagnol, Solskjaer a parié sur Dean Henderson : "Il est un gardien de but d'United et doit rester concentré. Il grandit et devient très bon à son poste. Je le remercie pour n'avoir encaissé aucun but."