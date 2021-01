De Jong joue les attaquants pour ouvrir le score contre la Real

Le FC Barcelone a mis du temps pour se réveiller après un début de rencontre compliqué contre la Real Sociedad en demi-finale de Supercoupe d'Espagne à Cordoue.

Après plusieurs tentatives de Martin Braithwaite, le Barça a finalement réussi à ouvrir le score. C'est d'ailleurs Braithwaite qui est au début de l'action, et qui sert Griezmann dans la surface.

Le Français lève la tête et délivre un centre aérien en retrait dans la surface. Frenkie de Jong recule et place sa tête sous le ballon, et l'envoie en dessous de la barre de Remiro.

Un but de numéro 9 de la part du milieu de terrain néerlandais, qui a débloqué la situation pour un Barça qui était pourtant mal entré dans son match.