De Jong, un homme clé pour Koeman

Ronald Koeman et Frenkie De Jong sont de vieilles connaissances, le milieu de terrain barcelonais avait croisé la route de son actuel coach alors que celui-ci était sélectionneur des Pays-Bas.

Alors qu'il avait brillé sous les ordres de Koeman en équipe nationale, De Jong est devenu une pièce maîtresse du milieu de terrain du FC Barcelone. L'un des grands changements opéré par Koeman au Barça est le passage de l'indéboulonnable 4-3-3 à un 4-2-3-1, avec ce schéma à deux milieux relayeurs, De Jong a trouvé sa place.

Koeman considère que la présence de deux relayeurs est fondamentale, dans ce cas ses choix sont De Jong et Sergio Busquets. Les deux joueurs s'adaptent en fonction du système ou des situations du match.

Le lien et la relation entre les deux milieux de terrain sont similaires, mais il est clair que l'un d'eux est plus un milieu défensif, tandis que l'autre peut être un meneur de jeu qui aime se porter vers l'avant.

Busquets est l'un des meilleurs au monde pour combler les lacunes et couper les attaques adverses. Il peut se positionner et lire le jeu comme personne ne sait le faire. Mais il est également très complémentaire avec De Jong, c'est bien évidemment l'espagnol, qui occupe le poste le plus défensif.

De Jong a une plus grande liberté de mouvement, ce qui accroît sa créativité et sa profondeur. Cependant, dans le dernier tiers du terrain, les deux milieux se concentrent davantage sur la couverture et la défense, créant ainsi un tandem très solide.

De Jong joue désormais un rôle essentiel dans la créativité du jeu, en soutenant ses coéquipiers et en répétant de longues passes en profondeurs aux attaquants. Il est également important dans la transition permettant au ballon d'arriver plus rapidement jusqu'à Messi.

La polyvalence de De Jong lui permet de s'adapter à l'équipe. Défensivement, il se retrouve généralement côté gauche et sert d'appui lorsque le ballon ressort. Pour Koeman, il est essentiel que De Jong soit utilisé dès la relance.

En définitive, le jeune De Jong s'impose de plus en plus au sein d'un Barça qui se cherche encore et où les jeunes émergent jour après jour.