De la grande promesse du football italien à la ruine

L'ancien gardien de but était considéré comme la plus grande promesse italienne dans les années 90, mais plusieurs mauvaises options l'ont empêché de poursuivre une carrière qui avait tout pour être brillante. Dans une interview à la 'Gazzetta dello Sport', Angelo Pagotto ouvre le livre et raconte comment il est passé du paradis à l'enfer en un peu plus de trois ans ... avec beaucoup d'argent et de drogue.

En 1996, Angelo Pagotto était champion d'Europe des moins de 21 ans pour la sélection italienne et était le gardien de but avec un Gianluigi Buffon assis sur le banc. "J'étais jeune, j'avais beaucoup d'argent dans ma poche, mais je n'avais pas de famille solide pour me guider. Et j'avais les filles que je voulais. À cette époque, Buffon n'était toujours pas ce qu'il est devenu. Il était plus jeune que moi et j'étais le favori. Mais lui et moi étions prédestinés et les gardiens les plus forts de l'époque", explique Pagotto,

"Je ne sais pas si j'avais tort ou pas. Avec le recul, il serait peut-être préférable d'aller à Turin. Mon agent et moi avions plusieurs options. L'alternative était la Sampdoria, car Zenga était à la fin de sa carrière. À la Juve il fallait transpirer beaucoup. Mon cœur pleure encore de quitter la Sampdoria. L'ambiance était agréable. A Milan, j'ai trouvé une ville froide et un club encore plus froid ", se souvient-il.

Mais le pire était en réserve pour 1999, déjà à Pérouse, lorsqu'il a été suspendu pendant deux ans pour avoir accusé de cocaïne lors d'un test antidopage. "A cette époque, un contrôle antidopage pouvait encore être évité et si j'avais eu de la mauvaise foi, j'aurais pu le faire. Mais j'étais calme la semaine suivante à Padoue, j'étais négatif. Seulement entre les deux, après j'étais positif avec la Fiorentina. Je trouve ça étrange. A l'époque, le procureur m'a dit que si j'admettais ma culpabilité, ma punition serait de six mois, mais je n'ai jamais voulu faire ça", se souvient Angelo Pagotto.

Et puis la débâcle a commencé. "Tout est parti. Les joueurs, mes anciens coéquipiers. J'ai passé deux ans avec ma mère à l'hôtel que nous avons ouvert. Elle m'a cru. Il y avait des jours où je ne pouvais pas me lever, d'autres nuits à la discothèque. J'avais commencé une vie sauvage mais un jour j'ai réalisé que la situation devenait incontrôlable, je me suis regardé dans le miroir et j'ai commencé à me soigner. Je n'ai pas honte de dire que j'ai reçu de l'aide, je n'aurais pas pu combatter seul la dépression"

En 2007, Pagotto est retombé dans le filet de dopage lorsqu'il était à Crotone. C'était la fin de sa carrière, à 34 ans et une suspension de 8 ans. "Je suis allé en Allemagne. J'étais pizzaiolo, un cuisinier, tout ... Certains Italiens m'ont reconnu, mais avec les vêtements du travail, c'était difficile de me reconnaître.", se souvient-il. Aujourd'hui âgé de 47 ans, Angelo est de retour en Italie et est entraîneur des gardiens de la Serie C.