De la tête, Leo Messi égale le record de Pelé

Que ce fut dur pour le Barça. Contre Valence en première période, les joueurs de Ronald Koeman se sont montrés sans idée et étaient menés jusqu'à la fin de la période.

C'est finalement Leo Messi qui a égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps. Le numéro 10 aurait pu égalisé sur penalty, mais qui a finalement égalisé... de la tête !

Après une faute de Gaya dans la surface sur Antoine Griezmann, l'Argentin obtenait un penalty. Un penalty qui était repoussé par les gants de Jaume Domenech.

Cependant, Jordi Alba était sur la trajectoire du ballon et centre fort vers le but. Au second poteau, Leo Messi est toujours là et envoie le ballon de la tête dans les filets de Valence.

Il égale ainsi un nouveau record, vieux de près de cinquante ans celui-là, et inscrit ainsi son nom de manière un peu plus indélébile au panthéon du football.

Messi a marqué 643 buts en 748 matches officiels avec le Barça selon le club (soit un but tous les 1,16 matches), tandis que le Brésilien avait marqué 643 buts en 757 rencontres avec le club voisin de Sao Paulo, Santos FC (soit un but tous les 1,17 matches), où il avait joué 18 années.

Plus de 15 années se sont écoulées depuis que Messi a ouvert son compteur de buts avec l'équipe première Barça : sa première réalisation était arrivée le 1er mai 2005 contre Albacete en Liga.

Le capitaine blaugrana, qui a menacé de quitter le club en août avant de se raviser cumule même 680 buts en 805 matches au Barça, si l'on compte les buts marqués en matches non-officiels.

Le sextuple Ballon d'Or est de loin le meilleur buteur de l'histoire du Barça (devant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur buteur de l'histoire de la Liga (450 buts, devant les 311 de Cristiano Ronaldo), et le joueur qui a remporté le plus de titres avec le club catalan (34, dont quatre Ligues des champions).

Le 1er juillet dernier, la "Pulga" avait déjà franchi un cap : lors du match nul contre l'Atlético Madrid comptant pour la 33e journée de Liga 2019-2020, Messi avait marqué le 700e but de sa carrière professionnelle d'une astucieuse panenka sur pénalty.

L'Argentin aura l'occasion de dépasser Pelé pour devenir le seul meilleur buteur de l'histoire dans un seul et même club lors de la prochaine rencontre du Barça contre Valladolid, mardi.