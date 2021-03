De Laet : "La veille d'un match, Vardy boit des pintes de bière"

Lors d'un entretien accordé au média belge 'Het Nieuwsblad', le défenseur Ritchie De Laet est revenu sur l'exploit de Leicester en 2016, il a ainsi évoqué quelques anecdotes croustillantes sur certains de ses anciens coéquipiers.

"Marcin était vraiment quelqu’un de très sympa. Atypique, mais sympa. Le genre de type avec qui tu rigoles, mais qui fait des trucs bizarres. Je me souviens être allé manger avec lui dans un restaurant très chic. D’un coup, il se saisit de son verre et croque littéralement dedans, sans broncher. Il avait des morceaux de verre partout, me regarde, et se met à rigoler. Je n’avais absolument rien compris. Pareil avec Vardy. La veille d’une rencontre, Jamie boit des pintes de bière et ne mange que de la pizza. Par exemple, quand il a battu le record de Ruud van Nistelrooy en marquant sur onze matchs consécutifs. Eh bien, la veille, le chauffeur du bus de l’équipe nous avait apporté une bouteille de porto. Nous l’avons caché dans notre chambre d’hôtel. Je me suis servi un verre, et Jamie a pris le soin de siffler le reste de la bouteille."

Sacré Jamie.